"Не то, что я обещал украинцам": Зеленский отказывается подписывать законопроект о лжи в декларациях

Зеленский заявил, что не допустит ослабления электронного декларирования, ведь это в частности ставит под угрозу безвизовый режим.

Президент Владимир Зеленский наложит вето на законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях или их умышленное непредставление, который 3 июня приняла Верховная Рада. Это, в частности из-за того, что в него внесли правки, которые позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", — заявил Зеленский.

Документ приняли с рядом поправок. В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, во владении членов семьи декларанта. Это даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем. За такие действия декларанты не будут наказаны.

В ОП отметили, что новая норма законопроекта позволит чиновникам переписывать дорогие машины и квартиры, например, на члена семьи, якобы отказывается предоставлять декларанту документы на это имущество, что позволит избежать уголовной ответственности.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС — безвизовый режим", — добавил Зеленский.

Кроме того, поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свободы. Вместе с тем президент подчеркнул, что за непредставление декларации и ложь в ней обязано должна быть установлена справедливая уголовная ответственность и предусматриваться назначение наказания в виде лишения свободы.

Напомним, 2 июня, президент подал в Раду как неотложный законопроект о деолигархизации. В документе указано определение, кто такие олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственном, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства". В ОП уверяют, что законопроект не затрагивает права людей, которые подпадают под определение олигарха.

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