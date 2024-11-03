"Не только КНДР": Политолог рассказал, как Россия втягивает Иран в войну против Украины

Вовлеченные северокорейские военные в войну против Украины — это не самое главное сейчас.

Российский диктатор Путин стремится подписать с Ираном договор аналогичный тому, который ранее был заключен с Северной Кореей.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал политический эксперт Александр Морозов.

Он заявил, что привлеченные северокорейские военные к войне против Украины – это не самое главное сейчас.

"Путин якобы асимметрично отвечает на Курскую область, как это ни парадоксально. То есть примерно такая метафора возможна, что в ответ на то, что украинские войска вошли на территорию Курской области и удерживают там по-прежнему на вчера 600 квадратных километров, своей стороны Путин мог бы ворваться на территорию Эстонии с целью дальнейшей эскалации. Но он прибег к аналогичному на самом деле шагу, показывая всему Западу, что он ломает старую концепцию отношений с КНДР, все свое прошедшее участие в санкциях против КНДР и переходит к полномасштабному сотрудничеству, давая этим понять, что дальше Иран тоже может оказаться в таком положении", – заявил Морозов.

Он отметил, что Кремль уже украл соглашение с КНДР, а теперь в Москве говорят, что это их личное дело, с кем подписывать договоры безопасности.

"Конечно, это все не так, но Кремль это так представляет", — отметил Морозов.

На саммите БРИКС этого не произошло, но российский диктатор обещает, что аналогичное соглашение будет подписано с Ираном, после чего иранские войска появятся на территории России.

"В РФ будут объяснять это военными учениями, тренировками, мол, они овладевают какой-то техникой. При этом в Кремле будут говорить, что да, никаких ограничений нет, и они могут участвовать со стороны Кремля в военных действиях против Украины. Да, это эскалация, это, несомненно, такой демонстративный шаг Путина, направленный на то, чтобы показать: нет никаких мирных переговоров, никакого перемирия, не надо морочить себе голову перемирием, наши намерения вот такие, мы будем дальше создавать проблемы, в том числе и для международной. безопасности, буквально наглядно конструируя эту ось: Россия – КНДР – Иран. Это, конечно, безумие.

Напомним, ранее сообщалось, что разведка сообщила, сколько солдат из КНДР перебросило РФ в районы вблизи Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперты ISW объяснили, какие далеко идущие последствия будет участвовать КНДР в войне против Украины.

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