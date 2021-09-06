"Не только мир на наших условиях": главнокомандующий ВСУ назвал настоящую победу Украины в войне против России

"Не только мир на наших условиях": главнокомандующий ВСУ назвал настоящую победу Украины в войне против России

Залужный принял участие в международной конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны.

Настоящей победой Украины в войне против России будет не только мир на наших условиях, но и присоединение Украины к ЕС и НАТО.

Об этом главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в понедельник, 6 сентября, заявил на международной конференции по гендерному образованию в секторе безопасности и обороны, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также читайте Какие реформы нужно осуществить Украине для получения ПДЧ: в НАТО назвали перечень

"Это сделает невозможным или по крайней мере значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства", — отметил он.

По словам Залужного, для достижения этой стратегической цели необходимо сделать много домашних заданий, в том числе и в Вооруженных Силах.

"Это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками, администрировании. Это прежде всего ментальные изменения, которые предусматривают приверженность ценностям и принципам, о которых идет речь выше — уважения к правам человека, достоинства и ценности личности, равноправия мужчин и женщин", — резюмировал он.

Напомним:

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выразил желание проехаться танком по Красной площади и Арбату.

Новости Украины: главнокомандующий ВСУ заявил о подготовке армии к наступательным действиям

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку