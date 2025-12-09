- Дата публикации
Не только мирный план — есть три документа: Зеленский о переговорах по окончании войны
Зеленский раскрыл детали трех ключевых документов по завершению войны, которые Украина финализует с Западом.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что есть три отдельных стратегических документа об окончании войны и гарантиях безопасности, которые обсуждаются с международными партнерами.
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.
Зеленский подтвердил, что к переговорам были привлечены европейские партнеры.
По его словам, существует 3 документа, касающиеся мирного соглашения:
Первый — это рамочный документ из 20 пунктов, постоянно указывающий на изменения.
Второй — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих.
«Мы работаем над этим. Я жду ответные предложения от военных наших и их диалога с американцами. Гарантии безопасности — важный документ между нами и Соединенными Штатами, между нами и европейцами», — сказал Зеленский о втором документе.
Третий — восстановление после завершения войны.
«Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины. Это восстановление. Безусловно, это проект, который должен работать после окончания войны или прекращения огня. Над этим документом мы тоже работаем», — объяснил президент.
