Политика
1293
1 мин

Не только мирный план — есть три документа: Зеленский о переговорах по окончании войны

Зеленский раскрыл детали трех ключевых документов по завершению войны, которые Украина финализует с Западом.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что есть три отдельных стратегических документа об окончании войны и гарантиях безопасности, которые обсуждаются с международными партнерами.

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов в режиме аудиосообщений.

Зеленский подтвердил, что к переговорам были привлечены европейские партнеры.

По его словам, существует 3 документа, касающиеся мирного соглашения:

  • Первый — это рамочный документ из 20 пунктов, постоянно указывающий на изменения.

  • Второй — гарантии безопасности, которые необходимо объединить с коалицией желающих.

«Мы работаем над этим. Я жду ответные предложения от военных наших и их диалога с американцами. Гарантии безопасности — важный документ между нами и Соединенными Штатами, между нами и европейцами», — сказал Зеленский о втором документе.

  • Третий — восстановление после завершения войны.

«Кто-то говорит, что это экономическое развитие Украины. Это восстановление. Безусловно, это проект, который должен работать после окончания войны или прекращения огня. Над этим документом мы тоже работаем», — объяснил президент.

Ранее Владимир Зеленский ответил, когда Украина передаст обновленный план миру Трампа.

