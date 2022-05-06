Не только на поле боя решается сейчас судьба нашего государства и будущее континента – Зеленский о финансовой поддержке Украины

Не только на поле боя решается сейчас судьба нашего государства и будущее континента – Зеленский о финансовой поддержке Украины

Состоялся запуск United24 – глобальной инициативы, объединяющей людей со всего мира вокруг желания помочь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам донорской конференции, состоявшейся в Варшаве.

Об этом он рассказал в обращении, – информирует Офис президента.

"Это также элемент нашей защиты, элемент защиты всей Европы. Потому что не только на поле боя решается сейчас судьба нашего государства и будущее континента. Но и на экономическом поле, на поле готовности мировых лидеров объединиться, чтобы восстановить Украину после этой войны и дать стабильность и безопасность центра и востока Европы. Есть результат. Объявлено, что на этой конференции собрано 6,5 миллиарда долларов. И это хорошо. Но это лишь часть того, что действительно нужно, чтобы восстановить нормальную жизнь на всей территории, куда Россия принесла войну ", – сказал глава украинского государства.

По его мнению, поэтому нужен и современный аналог Плана Маршалла для Украины, нужно более мощное участие стран свободного мира и международных институций.

"Мы призываем к сотрудничеству и поддержке каждого и каждого. Всех, для кого свобода имеет значение. Поэтому сегодня же состоялся и запуск United24 – глобальной инициативы, которая объединит людей со всего мира вокруг желания помочь Украине. И я приглашаю вас присоединиться к этой инициативы Начальная составляющая – это одноименная платформа для сбора средств на поддержку нашей борьбы.United24 Ее главная цель – увеличить объем пожертвований для Украины Буквально несколько кликов – и каждый человек может приобщиться к тому направлению, которое считает наиболее полезным именно сейчас и именно для себя", — заметил Зеленский.

Потому что ежемесячно Украина нуждается в 7 миллиардах долларов на покрытие дефицита государственного бюджета. В общей сложности уже посчитано более 600 миллиардов долларов на восстановление того, что российская армия разрушила.

"Поэтому каждое проявление поддержки, каждая искренняя помощь в Украине имеют значение", — резюмировал Зеленский.

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