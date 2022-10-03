Не только Путин: Подоляк рассказал, кто в России руководит войной против Украины

Между российскими руководителями военных действий уже начали искать виновного в провалах армии РФ в Украине.
В России военными действиями кроме президента РФ Владимира Путина руководят в частности еще ряд кремлевских чиновников, спецслужбы, владельцы частных военных компаний, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. Среди них все теперь ищут виновного в провалах армии РФ на войне в Украине.
Об этом сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
По словам Подоляка, военными действиями в России руководят:
1. кремлевские клерки;
2. внутренние спецслужбы;
3. владельцы ПВК из заключенных;
4. глава Чечни;
5. Z-пропагандисты;
6. лично Путин.
Советник ОПУ говорит, что между перечисленными руководителями войны уже ищут виновного в провалах армии РФ в Украине.
"Пауки в закрытой банке начали свою работу по поиску виновного. Кто-то не выживет…", — отмечает Подоляк.
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