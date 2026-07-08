Не только ПВО: Зеленский раскрыл, о чем говорил с Трампом во время встречи

Зеленский рассказал о встрече с Трампом / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с президентом США Дональдом Трампом и его командой, в ходе которой стороны обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, дипломатические усилия и шаги по приближению мира.

Об этом глава государства написал 8 июля.

По словам Зеленского, он признателен американскому президенту за внимание к вопросу усиления украинской системы ПВО.

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«Хорошая встреча с президентом Трампом и его командой. Благодарен за важный упор на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней», — отметил президент.

Об укреплении позиции Украины и приближении мира

По словам главы государства, в ходе переговоров стороны обсудили идеи, которые могут укрепить позиции Украины и приблизить достижения мира.

«Обсудили с Президентом Трампом некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир. Рассчитываю, что наши команды оперативно проработают все, что обсуждалось сегодня», — написал Зеленский.

Особое внимание собеседники уделили дипломатическому направлению.

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«Мы также говорили о дипломатии: пытаемся сделать так, чтобы она сработала. Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло. Спасибо!» — подытожил президент Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп, тем временем , выразил уверенность, что его администрация способна достигать договоренностей даже в самых сложных международных конфликтах.

В то же время своими заявлениями Трамп дал понять, что не намерен привязывать переговорный процесс к конкретным временным рамкам.

Ранее говорилось, что на саммите НАТО Украине пообещали 70 млрд евро на оборону в этом году. Еще союзники объявили о новых системах ПВО и расширении «коалиции дронов».

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