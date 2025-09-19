- Дата публикации
-
Не только Трамп: с кем Зеленский еще может встретиться в Нью-Йорке
В рамках Генассамблеи ООН возможна встреча Зеленского, Навроцкого и Трампа.
В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с польским лидером Каролем Навроцким. Министр по делам президента Марцин Пшидач заявил, что переговоры могут пройти на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Об этом сообщает RMF24.
Подробности
Как стало известно, 21-24 сентября 2025 года (воскресенье-среда) президент Кароль Навроцкий и первая леди Марта Навроцкая посетят США, во время которых примут участие в дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Навроцкий сконцентрируется на вопросах безопасности и представит польское видение будущего международных отношений и мирового порядка. Он также обсудит важные региональные вызовы и основные принципы.
«На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится серия двусторонних и многосторонних встреч в разных форматах. Также будут проведены прямые контакты, в том числе с ключевыми дипломатическими фигурами, в частности, я убежден, прямой контакт с президентом (США) Дональдом Трампом», — сказал Пшидач.
Он добавил, что возможна и встреча Навроцкого и Зеленского. По его словам, зал заседаний ООН невелик, и контакты между политиками очевидны. Поэтому, по крайней мере, короткий обмен мнениями и взглядами с президентами, безусловно, может произойти там.
Ранее мы писали, что на следующей неделе Зеленским отправится в Нью-Йорк , США. Лидер должен посетить юбилей Генассамблеи ООН — организации, которая постоянно проявляет «озабоченность», а не демонстрирует готовность к конкретным действиям.
В частности, Украина работает над возможной встречей Зеленского и Трампа в рамках ООН.
«Мы приветствуем этот сигнал настройки на встречу. Нахождение на высоком сегменте ООН обычно создает возможность для таких контактов. Мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу в Нью-Йорке наших лидеров», — сказал спикер МИД Георгий Тихий.