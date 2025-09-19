Не только Трамп: с кем Зеленский еще может встретиться в Нью-Йорке

© Associated Press

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с польским лидером Каролем Навроцким. Министр по делам президента Марцин Пшидач заявил, что переговоры могут пройти на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает RMF24.

Подробности

Как стало известно, 21-24 сентября 2025 года (воскресенье-среда) президент Кароль Навроцкий и первая леди Марта Навроцкая посетят США, во время которых примут участие в дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Навроцкий сконцентрируется на вопросах безопасности и представит польское видение будущего международных отношений и мирового порядка. Он также обсудит важные региональные вызовы и основные принципы.

«На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоится серия двусторонних и многосторонних встреч в разных форматах. Также будут проведены прямые контакты, в том числе с ключевыми дипломатическими фигурами, в частности, я убежден, прямой контакт с президентом (США) Дональдом Трампом», — сказал Пшидач.

Он добавил, что возможна и встреча Навроцкого и Зеленского. По его словам, зал заседаний ООН невелик, и контакты между политиками очевидны. Поэтому, по крайней мере, короткий обмен мнениями и взглядами с президентами, безусловно, может произойти там.

Ранее мы писали, что на следующей неделе Зеленским отправится в Нью-Йорк , США. Лидер должен посетить юбилей Генассамблеи ООН — организации, которая постоянно проявляет «озабоченность», а не демонстрирует готовность к конкретным действиям.

В частности, Украина работает над возможной встречей Зеленского и Трампа в рамках ООН.

«Мы приветствуем этот сигнал настройки на встречу. Нахождение на высоком сегменте ООН обычно создает возможность для таких контактов. Мы были бы рады, если бы удалось организовать встречу в Нью-Йорке наших лидеров», — сказал спикер МИД Георгий Тихий.