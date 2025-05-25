Не только ударами по Украине: Портников объяснил, как Путин тестирует Трампа и что будет дальше

Путин тестирует президента США Дональда Трампа на безразличие / © ТСН.ua

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Глава Кремля Владимир Путин тестирует президента США Дональда Трампа на безразличие, и в дальнейшем будет делать это не только ударами по Украине.

Об этом сказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале.

«Конечно, Путин сейчас как опытный террорист тестирует мероприятие на реакцию на его действия. Он тестирует президента США на безразличие. Ведь на предыдущую большую атаку по Украине ни президент США Дональд Трамп, ни ближайшее окружение президента США никак не отреагировало», — сказал Портников.

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Трамп все время говорит о том, как у него болит сердце за то, что на российско-украинской войне гибнут люди. Но для американского президента это исключительно оправдание того, что он может провести «сердечный разговор» с Путиным, отмечает Портников.

«А когда люди действительно гибнут, Трамп молчит и рассказывает о парадах и новых тарифах. Все, что интересует этого бизнесмена, ставшего американским президентом, в политической жизни», — добавляет журналист.

Конечно, если США снова никак не отреагируют на большую российскую атаку по украине 24-25 мая, это лишь привлечет Путина к новому террору против Украины.

«Если станет ясно, что президенту Трампу абсолютно безразлично, сколько украинцев еще погибнет от путинского террора, только чтобы Путин получил от Украины то, чего он хочет получить, и Украина не мешали больше Дональду Трампу и его окружению мечтать о сомнительных экономических сделках с путинской Россией, — это только поощрит Пути.

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Он добавил, что «тестировать Трампа на безразличие» кремлевский руководитель будет не только с помощью Украины. Война рано или поздно придет на территорию стран Североатлантического Альянса.

«И там российский президент будет тестировать Трампа на безразличие… Российская Федерация и Китай уже сейчас будут думать о том, как снизить влияние США и в Европе, и в Азии», — пояснил Виталий Портников.

Напомним, президент США Дональд Трамп на вечер 25 мая не отреагировал на масштабные удары РФ по Украине. Это может свидетельствовать о провале его намерений достичь мирного урегулирования.

В то же время, спецпосланник американского президента в Украине Кит Келлог призвал Кремль остановить огонь.

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Конгрессмен-республиканец Дон Бейкон после масштабных атак России по Украине отверг идею мирных переговоров с Путиным и заявил о необходимости максимальных санкций против России.

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