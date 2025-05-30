Не только Украина и РФ: Келлог назвал страны-участницы новых переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле. / © Associated Press

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К новым переговорам между Украиной и РФ, которые должны состояться 2 июня в Стамбуле, присоединятся советники безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

Об этом сообщил специальный посланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

По словам Келлога, эта группа экспертов ранее участвовала в формировании украинского варианта меморандума с 22 пунктами во время предыдущих встреч в Лондоне и Париже.

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Американское должностное лицо заявляет, что в настоящее время ключевым препятствием для проведения переговоров является отсутствие официального ответа от РФ. Келлог говорит, что Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом обещал передать российский вариант меморандума в течение недели. Однако документ до сих пор не получила ни украинская, ни американская стороны.

Главной целью переговоров в Стамбуле является достижение всеобъемлющего прекращения огня, отмечает спецпосланник Трампа, на суше, в воздухе, на море, а также атак на гражданскую инфраструктуру.

"Мы должны сопоставить украинские и российские предложения, определить сферы возможных договоренностей и не подлежащие компромиссу темы. Посмотрим, до чего дойдем во время встречи в Стамбуле", - подытожил кот Келлог.

Напомним, Москва предложила снова встретиться в Стамбуле 2 июня. В Кремле говорят, что Россия ожидает решения Киева по их предложению. Предварительно состав российской делегации на втором раунде прямых переговоров будет тем же, что и 16 мая.

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Официального ответа от Киева пока нет. Украина ждет "меморандум" РФ . Впрочем, Россия намеренно затягивает передачу своего проекта документа.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призывает не следует относиться легкомысленно к заявлению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о желании провести второй раунд переговоров в Стамбуле. По его словам, это заявление "еще больше усилило наши надежды на мир".

Дата публикации 11:13, 28.05.25 Количество просмотров 577 Скандальное заявление Трампа заставило подпрыгнуть даже Медведева! Слушайте, как заговорили США