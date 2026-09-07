Не только Украина и Россия: Резников объяснил, кто будет договариваться об окончании войны

Война в Украине

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Мирное соглашение по завершению войны России против Украины может стать реальным только тогда, когда оно будет учитывать интересы не только Киева и Москвы, но и США, Европы и Китая.

Такое мнение высказал бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Телеграфу.

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По его словам, искать возможности для прекращения войны исключительно между позициями Украины и России — ошибочный подход. Речь идет, в частности, о спорах относительно территорий, членства Украины в НАТО и других вопросах безопасности.

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«Я думаю, что его нужно искать. Я называю это „ЗМВ“ — Зона Возможного Урегулирования. И ошибка — искать ее только между позициями Украины и России: сколько отдать территорий, сколько оставить, НАТО или не НАТО. Надо смотреть на интересы и потребности всех ключевых игроков», — сказал Резников.

Он назвал пять сторон, интересы которых, по его мнению, должны быть учтены за столом переговоров: Украина, Россия, США, Европа и Китай.

Что должна получить каждая сторона

Резников считает, что каждый из ключевых участников потенциального соглашения должен иметь возможность представить договоренность своим гражданам как результат, отвечающий его интересам.

Для России, по мнению эксминистра, таким результатом может стать отсутствие баз НАТО в Украине, постепенное снятие санкций и возвращение Москвы к участию в обсуждении европейской безопасности.

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В то же время, Украина не может самостоятельно предложить России снятие западных санкций или договариваться от имени НАТО. По словам Резникова, этот вопрос могут обсуждать США и европейские страны.

США в свою очередь могли бы представить договоренность как завершение крупнейшей войны в Европе, снижение риска прямого конфликта между Россией и НАТО и сокращение необходимости постоянного американского финансирования войны.

Китай, как считает Резников, заинтересован в том, чтобы не допустить неконтролируемую эскалацию и великую войну, а также может стремиться усилить свою роль в международной системе безопасности.

Европа могла бы получить прекращение войны на континенте без капитуляции Украины и соблюдение принципа, что границы не должны меняться силой.

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Для Украины ключевым результатом должно оставаться сохранение государственности, суверенитета и Сил обороны.

«И если все пять утверждений могут быть правдивыми одновременно — вот там, по моему мнению, и находится Зона Возможного Урегулирования», — заявил Резников.

Резников: не обязательно договариваться, кто победил

По его мнению, предстоящее соглашение не обязательно должно определить единого победителя войны. Каждая из сторон может объяснять собственному обществу, чего она добилась.

«Нам не обязательно договариваться о победившем в этой войне. Пусть каждый разъясняет своим гражданам свою победу. Нам нужно очень точно договориться о другом: кто и что делает завтра», — подчеркнул бывший министр обороны.

В то же время Резников не считает, что потенциальное урегулирование будет автоматически означать возвращение всех оккупированных территорий сразу. Он назвал такой сценарий фактически очередной заморозкой, но подчеркнул, что юридического признания украинских территорий российскими быть не должно.

Отдельно эксминистр выразил мнение, что Россия может быть заинтересована в договоренности, которую Владимир Путин сможет представить россиянам победу.

«Мне кажется, что его интерес показать всему миру, что он так называемый собиратель земель. У него личная эта потребность быть зафиксированной в истории. Значит, ему нужно какое-то соглашение, которое он сможет „продать“ там у себя как победу», — сказал Резников.

Он также заявил, что переговорный процесс не стоит привязывать исключительно к календарю, например, ожидать завершения зимы или начала весны. По его мнению, важнее определить условия, при которых стороны и посредники смогут найти общую точку договоренностей.

Напомним, на днях в Киев приехали спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Они представили обновленные версии мирного плана. Однако, эти переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не дали ожидаемого прорыва в вопросе прекращения боевых действий.

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