Не только здоровье: в ЕС озвучили сферы жизни, в которых коронавирус усугубил проблемы

Пандемия поставила под угрозу здоровье и жизнь и усугубила экономическое и социальное неравенство.

Пандемия коронавируса усугубила проблемы с правами человека и демократией во многих частях мира.

Об этом заяви Совет ЕС в ежегодном докладе на эту тему, — пишет "Интерфакс"

"Глобальная пандемия не только поставила под угрозу наше здоровье и жизнь, но и усугубила экономическое и социальное неравенство, привела к росту домашнего насилия и ущемила право многих детей на образование. Мы стали свидетелями сужения гражданского пространства, расцвета дезинформации и роста авторитарных тенденций", — заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Также в то время, когдамир сталкивается с уникальными проблемами, отметил он, ЕС сохраняет свою ведущую роль в поддержке прав человека, демократии и верховенства закона в пределах своих границ и по всему миру.

По словам Борреля, одним из наиболее заметных действий ЕС по борьбе с нарушениями прав человека стало установление в 2020 году специального режима глобальных санкций ЕС в области прав человека. Он назвал появление такого закона "настоящим прорывом", ясным сигналом того, что нарушения прав человека недопустимы, где бы они ни происходили.

В докладе - более 80 страниц, которые содержит подробный разбор и оценку Евросоюзом ситуации с правами человека и демократией в примерно сотне стран за его пределами.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 21 июня зафиксировано 323 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 скончались 16 человек, еще 677 выздоровели.

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