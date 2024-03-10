"Не тот человек, который выступает с непродуманными словами": Портников о скандальном заявлении Папы

Портников отметил, что не только Папа Франциск, но и многие политики политики "глобального юга" призывают Украину к переговорам.

Скандальное заявление Папы Римского Франциска о том, что украинцы должны "вытащить белый флаг" и согласиться на переговоры с РФ, может показаться опрометчивым и непродуманным только на первый взгляд. На самом деле Папа Римский – это совсем не тот, кто выступает с непродуманными заявлениями.

Такое мнение высказал политический аналитик, публицист Виталий Портников на своем youtube канале.

Эксперт предположил, что эти тезисы требовались понтифику для того, чтобы солидаризироваться с общей позицией стран так называемого "глобального юга".

"Ведь тенденцию относительно необходимости проведения переговоров мы наблюдаем в последние месяцы, даже недели, со все большей интенсивностью. Именно с этим связано европейское турне китайского специального представителя Ли Хуэя, посетившего Москву, европейские столицы и Киев", – говорит Портников.

Аналитик напомнил, что во время своих встреч и в Москве, и в Киеве, и в Брюсселе Ли Хуэй постоянно отмечал необходимость проведения переговоров между Россией и Украиной. О необходимости переговоров также говорил во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, предлагавший свою страну в качестве площадки для таких консультаций.

Страны так называемого глобального юга "проверяют настроение"

"...Страны так называемого "глобального юга" просто пытаются проверить настроение после того, как закончилось украинское наступление на позиции российских оккупантов на оккупированных украинских землях и началось российское наступление в сторону украинской территории, которая находится под контролем легитимного правительства Украины. И эта проверка настроений абсолютно очевидно", – замечает эксперт.

Портников отметил, что не только Папа Франциск, но и многие политики стран "глобального юга" возможно не так откровенно, но абсолютно четко говорят украинским властям и народу:

"Вы должны как можно быстрее начать переговоры с Россией и согласиться хотя бы на те условия, которые сегодня выдвигает президент РФ. Владимир Путин полон решимости воевать столько, сколько потребуется для окончательной ликвидации вашего государства. Так не стоит остановить эти попытки ликвидации уже сейчас, соглашаясь с теми условиями, которые будут комфортны для российского президента и позволят вашему государству существовать пусть даже в качестве страны в сфере влияния Российской Федерации", – передает мнение стран "глобального юга" Виталий Портников.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что считает "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

В пресс-службе Ватикана прокомментировали слова Папы Римского относительно "белого флага" Украины. Там заверили, что понтифик якобы подразумевал диалог путем переговоров, а не капитуляцию Киева.

Прокомментировал слова Франциска также глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

ТСН.ua собрал все, что известно о последнем заявлении понтифика о войне в Украине.

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