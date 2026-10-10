"Не трогайте дизель": Трамп поставил ультиматум Зеленскому и набросился с обвинениями

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Об этом американский лидер сообщил во время беседы с журналистами.

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«Мы сказали Зеленскому: „Делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо“», — отметил Трамп.

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В то же время, Трамп выставил очередную порцию претензий из-за действий украинской стороны.

«А что он сделал? Он ушел и атаковал дизельное топливо», — жалуется американский президент.

После этого политик вообще попытался диктовать свои правила, удивляясь «непослушанию» Украины: «Он может делать все что угодно, но этого он не может».

Напомним, по данным Axios, Вашингтон увязал решение об экспорте российского топлива с отказом Украины прекратить удары по НПЗ.

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Ранее мы писали, что переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента объяснили, что встреча не отменялась, однако первый день консультаций пошел не по плану.

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