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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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"Не трогайте дизель": Трамп поставил ультиматум Зеленскому и набросился с обвинениями

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский проигнорировал его просьбу относительно дизельного горючего.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Об этом американский лидер сообщил во время беседы с журналистами.

«Мы сказали Зеленскому: „Делайте, что хотите, но не трогайте дизельное топливо“», — отметил Трамп.

В то же время, Трамп выставил очередную порцию претензий из-за действий украинской стороны.

«А что он сделал? Он ушел и атаковал дизельное топливо», — жалуется американский президент.

После этого политик вообще попытался диктовать свои правила, удивляясь «непослушанию» Украины: «Он может делать все что угодно, но этого он не может».

Напомним, по данным Axios, Вашингтон увязал решение об экспорте российского топлива с отказом Украины прекратить удары по НПЗ.

Ранее мы писали, что переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента объяснили, что встреча не отменялась, однако первый день консультаций пошел не по плану.

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