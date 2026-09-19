Не Украина: в правительстве Ирландии назвали главную причину мирового энергокризиса

Кризис / © ТСН

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Министр финансов и вице-премьер Ирландии Саймон Гаррис отрицал утверждение президента США Дональда Трампа об ответственности Украины за глобальный энергетический кризис.

Об этом он заявил в интервью Euronews .

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По словам Гарриса, главной причиной потрясений на мировых энергетических рынках явилось фактическое перекрытие Ормузского пролива на фоне войны США и Ирана, а не украинские удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

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"Причина того, что сейчас в мире наблюдается серьезный энергетический кризис, заключается в перекрытии Ормузского пролива", - подчеркнул ирландский чиновник.

Он уверен, что важнейшим шагом для стабилизации экономической ситуации должна стать деэскалация на Ближнем Востоке.

Гаррис напомнил, что во время кратковременного затишья в конфликте летом цены на сырьевых рынках резко снижались, что быстро отражалось и на стоимости горючего на АЗС.

По данным Euronews, через Ормузский пролив до войны проходило около 20% мировых поставок нефти и газа. Эксперты, на которых ссылается издание, считают именно нарушение поставок через пролив основным фактором нынешнего энергетического кризиса, хотя удары Украины по российским нефтегазовым объектам также влияют на мировое предложение.

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Нефть сейчас торгуется примерно по $108 за баррель. Дополнительное давление на рынок оказала и остановка саудовского нефтепровода East-West после атак в начале сентября.

Ранее Трамп призвал Украину прекратить удары по российской инфраструктуре, связанной с производством дизельного топлива. Президент США утверждал, что именно украинские атаки способствуют дефициту дизеля и росту цен в мире.

В то же время Euronews приводит оценки аналитиков, по которым из-за российского запрета на экспорт дизеля рынок потерял около 800 тыс. баррелей в сутки, в то время как перебои вокруг Ормузского пролива — примерно 1,2 млн баррелей дизельного горючего в сутки. Потоки сырой нефти через пролив упали примерно с 20 млн до 7 млн баррелей в сутки.

Какая ситуация с горючим в Украине

Война на Ближнем Востоке и спровоцированный им мировой энергетический кризис обнажил системные недостатки украинского рынка горючего. После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на бензин и дизель начали расти почти каждый день.

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По состоянию на сегодняшний день в Украине подорожало топливо и дизель.

Показательной стала реакция государства на резкое повышение цен со стороны АЗС. Антимонопольный комитет Украины приступил к мониторингу цен на топливо, отправив запросы сетям, но лишь формально открыл дело по признакам антиконкурентных согласованных действий. Глава АМКУ Кириленко выступил в Верховной Раде и признал существование, кроме объективных, также и «субъективных факторов» в повышении цен.

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