"Не Украина ваш враг": Резников обратился к жителям Донбасса, призвав их не верить слухам оккупантов

"Не Украина ваш враг": Резников обратился к жителям Донбасса, призвав их не верить слухам оккупантов

Глава Минобороны в очередной раз подчеркнул, что Украина не собирается силой брать Донбасс и Крым.

Министр обороны Алексей Резников заверил, что украинская сторона не намерена предпринимать силовые действия в отношении Донбасса или незаконно оккупированного Россией Крыма. По его словам, Украина намерена вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только политико-дипломатическим путем.

Об этом заявил Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде 18 февраля.

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По словам главы Минобороны, Украина усиливает оборону, но не намерена совершать силовые действия. Он заверил, что государство продолжает двигаться политико-дипломатическим путем, а также действует в рамках договоренностей и готово к любому развитию событий для обороны в случае нападения РФ.

"У нас нет намерений силовых действий относительно Донбасса или Крыма. Не верьте подобным сообщениям. Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг. А те, кто якобы хочет вас защитить от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении", — заявил министр обороны Украины.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не подтверждает отвод войск РФ от границы. Но, по его словам, возможность полномасштабного вторжения РФ в Украину сейчас оценивается как невысокая.

Как сообщалось, на Донбассе обостряется ситуация, обстрелы со стороны боевиков не утихают, ранены военные и мирные жители.

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