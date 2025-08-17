Не устал ли ЕС от помощи: ответ фон дер Ляен о будущей поддержке Украины

Урсула фон дер Ляен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину в укреплении обороны и безопасности.

Об этом она заявила на брифинге.

"Мы должны иметь сильные гарантии безопасности в интересах Украины и всей Европы. Украина должна быть способна сохранить свой суверенитет и территориальную целостность. Не может быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины", - подчеркнула фон дер Ляен.

По ее словам, будущая система гарантий должна сделать Украину "стальным дикобразом" - страной, которую невозможно победить или "переварить" любому нападающему.

ЕС, отметила президент ЕК, готов помогать в создании такой оборонной модели, ведь речь идет не только о безопасности Украины, но и о защите всего европейского континента.

Напомним, ранее мы писали о том, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Вместе с ним отправятся федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.