Не устал ли ЕС от помощи: ответ фон дер Ляен о будущей поддержке Украины
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина должна стать "стальным дикобразом", которого не сможет проглотить ни один нападающий.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейский Союз и дальше будет поддерживать Украину в укреплении обороны и безопасности.
Об этом она заявила на брифинге.
"Мы должны иметь сильные гарантии безопасности в интересах Украины и всей Европы. Украина должна быть способна сохранить свой суверенитет и территориальную целостность. Не может быть никаких ограничений для Вооруженных сил Украины", - подчеркнула фон дер Ляен.
По ее словам, будущая система гарантий должна сделать Украину "стальным дикобразом" - страной, которую невозможно победить или "переварить" любому нападающему.
ЕС, отметила президент ЕК, готов помогать в создании такой оборонной модели, ведь речь идет не только о безопасности Украины, но и о защите всего европейского континента.
