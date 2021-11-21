"Не утратила имперских инстинктов": Сурков в пропагандистской статье заявил, что "Россия будет расширяться"

"Не утратила имперских инстинктов": Сурков в пропагандистской статье заявил, что "Россия будет расширяться"

Сурков считает, что Кремль сумел захватить Крым за счет "хаотизации" Украины.

Бывший помощник президента России Владислав Сурков, которого называли куратором пророссийских боевиков на Донбассе, написал новую пропагандистскую статью, в которой "предрек" России расширение.

Статья появилась на сайте "Актуальные комментарии".

Сурков считает, что империи сейчас переименованы в сверхдержавы. По его словам, оккупация Крыма — это "пример консолидации общества за счет хаотизации соседней страны".

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"Жалобы Брюсселя и Вашингтона на вмешательство Москвы… показывают, что наше государство не утратило имперских инстинктов", — заявил экс-помощник Путина.

Сурков в пропагандистской статье пишет, что человечество ожидает глобализация, интернационализация и "новое всемирное собирание земель", в которм якобы примет участие Россия.

"Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика", — такими словами завершает свою статью пособник Путина.

Ранее сообщалось, что президент страны-агрессора Владимир Путин написал циничную пропагандистскую историю Украины.

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