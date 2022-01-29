"Не уверен, что это хорошее дело для будущего ЕС": Резников об отказе Германии предоставить Украине оружие

"Не уверен, что это хорошее дело для будущего ЕС": Резников об отказе Германии предоставить Украине оружие

По его словам, это не то европейское лидерство, которое ожидается от крупной западной страны.

Отказ Германии предоставить Украине оружие вряд ли будет хорошим для будущего Европейского Союза.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Le Figaro.

"Я не очень понимаю истинные причины этого, ведь новая коалиция не должна быть гораздо менее связана с президентом РФ Владимиром Путиным, в отличие от предыдущего правительства. Это просто политический прагматизм? Я не уверен, что это хорошее дело для будущего Европейского союза ", – сказал министр.

В то же время Резников надеется, что Германия передумает по поводу поставок оружия Украине.

"Но я надеюсь, что немцы изменят свою позицию. Мы ведь просим оружие, чтобы защитить нашу страну", — резюмировал он.

Напомним:

Ранее Резников заявил, что если Германия не изменит свою позицию по противостоянию гибридной агрессии России, то может получить проблемы в виде Германской Демократической Республики (ГДР или Восточная Германия — государство социалистического лагеря, подконтрольное СССР).

На следующей неделе украинские бойцы ООС смогут овладеть новым оружием британско-шведского производства

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