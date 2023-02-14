Не в состоянии решать масштабные вызовы: Гутерреш анонсировал модернизацию ООН

Сейчас государства-члены ООН должны подготовиться к работе по укреплению потенциала организации в 21 веке.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что государства-члены ООН должны готовиться к работе по созданию обновленной версии организации.

Об этом он сказал, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Гутерреш намерен подготовить аналитическую записку, посвященную видению "ООН 2.0". В ней он обещает предоставить предложения по цифровым технологиям, инновациям, прогнозированию и поведенческим наукам, которые должны способствовать более эффективной поддержке государств-членов ООН в ближайшие годы.

"Организации Объединенных Наций недостаточно иметь правильную повестку дня. Ей необходимы знания и опыт, чтобы работать с государствами-членами для его реализации. Нам нужны новые навыки, новый опыт, новые стратегии и программы", — пояснил Гутерреш.

Генсек ООН признал, что сейчас коллективные механизмы решения глобальных проблем не отвечают масштабам вызовов.

"Нынешние формы многостороннего управления, разработанные в прошлую эпоху, явно не соответствуют сегодняшнему сложному, взаимосвязанному, быстро меняющемуся и опасному миру. Этот год должен стать годом, когда мы заложим основы для более эффективного глобального сотрудничества, способного справиться с сегодняшними вызовами, а также с новыми рисками и угрозами в будущем", – добавил Гутерреш.

Напомним, в декабре 2022-го сообщалось, что ООН уже несколько месяцев игнорирует применение в Украине иранских дронов. Тогда в МИД подчеркнули, что поставки беспилотников иранского производства в РФ являются нарушением резолюции Совбеза ООН в 2015 году, и заявили, что ожидают пояснений от ООН.

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