Не вам нас учить: Вадефуль ответил РФ на критику из-за оружия для Украины

Иоганн Вадефуль/ / © Associated Press

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Кремль набросился на Берлин из-за немецко-украинского соглашения по производству оружия. Впрочем, Москва не имеет права учить ФРГ международному праву.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает CNN.

Глава германского МИД отверг критику Кремля. Он подчеркнул, что реальность другая, где Россия "не провоцирует войну, а ведет войну изо дня в день, без всякого права, нарушая международные права".

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"Мы не в том положении, чтобы Москва поучала нас международному праву или потому, что нам позволено делать. Насколько мы видим, Россия не готова прекратить войну и вернуться к ситуации, когда в Европе царит мир", - подчеркнул Вадефуль.

Политик заявил, что Берлин стоит рядом с Украиной, которая "должна защищать себя, свою территорию, свой народ и международное право от российской агрессии".

Возмущение Москвы

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Берлин поможет Украине производить ракеты без ограничений дальности .

Возмутилась Москва и из-за решения о снятии ограничений на дальность ракет для использования о территориях РФ. Спикер "фюрера" Дмитрий Песков заявил, что "Берлин занимает безответственную позицию по ракетам".

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Дата публикации 19:46, 28.05.25 Количество просмотров 70 Вместо Taurus — украинские ракеты?! О чем в Германии договорились Зеленский и Мерц