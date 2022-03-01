Не верить заверениям РФ о безопасности: Кислица подчеркнул, что гуманитарные коридоры могут стать мишенью для российской армии

Не верить заверениям РФ о безопасности: Кислица подчеркнул, что гуманитарные коридоры могут стать мишенью для российской армии

"Слова России часто, если не всегда, не отвечают ее действиям" – напомнил постпред Украины в ООН.

Заверения России об эвакуации гражданского населения из самых опасных районов атакованной Украины могут оказаться очередной ложью, а автобусы с людьми превратиться в легкую мишень.

Такое мнение озвучил членам Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица, пишет Укринформ.

"Существует много срочных задач. В частности, согласовать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из самых опасных районов", — отметил Кислица.

В то же время он предупредил: "Нельзя верить заверениям России в безопасности. Слова России часто, если не всегда, не соответствуют ее действиям".

В связи с этим дипломат подчеркнул, что российские политики и дипломаты даже в ООН утверждали, что не будет вторжения, нападения на Украину.

"Поэтому такие (гуманитарные – ред.) коридоры могут стать легкой мишенью для российской армии", — подчеркнул украинский дипломат.

Он добавил, что агрессия РФ против Украины – это не только кризис в сфере безопасности, это еще и гуманитарный кризис.

"Эта война, развязанная по сознательному выбору (Путина – ред.), это не просто нарушение международного права, но и нарушение осознания мира", — подчеркнул Кислица.

Он также призвал международное сообщество фиксировать все случаи нарушения международного права и международного гуманитарного права в Украине.