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Не верить заверениям РФ о безопасности: Кислица подчеркнул, что гуманитарные коридоры могут стать мишенью для российской армии

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Не верить заверениям РФ о безопасности: Кислица подчеркнул, что гуманитарные коридоры могут стать мишенью для российской армии

УНИАН

"Слова России часто, если не всегда, не отвечают ее действиям" – напомнил постпред Украины в ООН.

Заверения России об эвакуации гражданского населения из самых опасных районов атакованной Украины могут оказаться очередной ложью, а автобусы с людьми превратиться в легкую мишень.

Такое мнение озвучил членам Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица, пишет Укринформ.

"Существует много срочных задач. В частности, согласовать гуманитарные коридоры для эвакуации гражданского населения из самых опасных районов", — отметил Кислица.

В то же время он предупредил: "Нельзя верить заверениям России в безопасности. Слова России часто, если не всегда, не соответствуют ее действиям".

В связи с этим дипломат подчеркнул, что российские политики и дипломаты даже в ООН утверждали, что не будет вторжения, нападения на Украину.

"Поэтому такие (гуманитарные – ред.) коридоры могут стать легкой мишенью для российской армии", — подчеркнул украинский дипломат.

Он добавил, что агрессия РФ против Украины – это не только кризис в сфере безопасности, это еще и гуманитарный кризис.

"Эта война, развязанная по сознательному выбору (Путина – ред.), это не просто нарушение международного права, но и нарушение осознания мира", — подчеркнул Кислица.

Он также призвал международное сообщество фиксировать все случаи нарушения международного права и международного гуманитарного права в Украине.

ООН отреагировала на вторжение России в Украину

ООН отреагировала на вторжение России в Украину

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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