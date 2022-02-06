"Не верьте апокалиптическим прогнозам": Кулеба прокомментировал вероятность российского вторжения

По словам главы МИД, "это враг должен нас бояться, а не мы его".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал опубликованную ранее американскими СМИ информацию о разных сценариях вторжения России на территорию Украины.
Об этом глава МИД написал в Twitter.
Кулеба призвал украинцев не верить "апокалиптическим прогнозам". Он заверил, что "на сегодняшний день Украина имеет мощную армию, беспрецедентную международную поддержку и веру граждан в свое государство".
"В разных столицах просчитывают разные сценарии, но Украина готова к любому развитию событий. Это враг должен нас бояться, а не мы его", — отметил министр.
Напомним, американские СМИ пишут, что Путин собрал уже 70% сил, необходимых для осуществления самой крупной военной операции на суше в Европе с 1945 года. В администрации президента США якобы сообщили о пяти возможных сценариях нападения России.
Читайте также:
- Гражданам Канады рекомендуют не ездить в некоторые регионы России и Беларуси
- Великобритания отправила в Украину элитный спецназ
- Пентагон рассекретил коварные намерения Кремля: удастся ли остановить Путина