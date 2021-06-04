"Не верьте высказыванием Протасевича": Тихановская уверена, что у журналиста пытками выбивали показания

Оппозиционерка отметила, что в последние месяцы появлялось несколько видеозаписей с "признаниями" людей в поддержку Лукашенко.

Главная беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что "интервью" соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, в котором он осудил действия оппозиции и похвалил режим Лукашенко, было дано под давлением и пытками.

Об этом она заявила в Варшаве на совместной пресс-конференции с мэром польской столицы Рафалов Тшасковським сообщает, цитирует "Укринформ".

"В течение последних месяцев мы имели несколько таких видеозаписей, на которых люди жалеют о своем участии в акциях протеста. Но мы должны понимать, в каких условиях находятся эти люди: к ним применяются пытки и насилия. Поэтому мы не должны верить высказываниям, в частности Романа Протасевича, поскольку понимаем, каким образом их принудили к таким показаний", — сказала Тихановська.

Кроме этого, она отметила невозможность пока проводить непосредственные переговоры оппозиции с Лукашенко, поскольку он "не сядет за стол переговоров". Оппозиционерка выразила надежду, что в беларусской власти и бизнесе есть люди, которые понимают, что с режимом Лукашенко "Беларусь не должна иметь ничего общего".

"Сейчас мы идентифицируем соответствующие силы, которые будут посредниками в этом процессе. Несомненно, какие-то переговоры будут проходить, и мы надеемся, что они приведут к переходному периоду и проведения свободных выборов", — добавила Тихановская.

По ее мнению, "остановить насилие и политические преследования" мог бы дополнительный пакет санкций против режима Лукашенко.

Напомним, что Роман Протасевич появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В "интервью" он дал ряд показаний против себя и своих соратников, а также заявил, что "безусловно уважает" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

государственного канала Беларуси ОНТ. В "интервью" он дал ряд показаний против себя и своих соратников, а также заявил, что "безусловно уважает" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Протасевичу "интервью" далось тяжело и эмоционально, Задержанный не выдержал и заплакал .

. Семья задержанного в Минске журналиста Романа Протасевича уверена, что оппозиционер давал "интервью" беларусскому телеканалу под физическим и психологическим давлением.

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