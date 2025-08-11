ТСН в социальных сетях

"Не вещает ничего хорошего": Sky News о последних заявлениях Трампа перед встречей с Путином

Переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным победой на многих фронтах для Кремля. По словам аналтиков, Путин сумел «изменить сценарий» и продемонстрировать «добрую волю».

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Запланированные на пятницу переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным являются победой на многих фронтах для Кремля. Такое мнение высказал профессор по российской политике Сэмюэл Грин в интервью Марку Остину.

Об этом пишет Sky News.

По словам Грина, еще неделю назад Путин был мишенью для разочарованной риторики Белого дома. Однако российский президент сумел «изменить сценарий» и продемонстрировать «добрую волю», не идя на значительные уступки.

Эксперт отметил, что важнейшим аспектом предстоящей встречи является то, что в ней «не участвует настоящий противник» Путина. Грин считает, что Трамп и Путин продолжают свою привычную тактику — «заставлять всех гадать», что является их политической игрой.

Другой эксперт по американской политике Дэвид Блевинс прокомментировал предстоящие переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным, заявив, что президент США снова «идеализирует» российского лидера.

Блевинс отметил, что Трамп считает «почтенным» тот факт, что Путин согласился приехать на переговоры в США, а не требовал встречи на своей территории или в нейтральной стране.

«Хотя его беспокоило то, что Владимир Зеленский говорил о необходимости конституционного одобрения потенциального обмена землями, он сказал, что ему [Зеленскому] не нужно конституционное одобрение, чтобы начать войну и убивать людей», — говорит аналитик.

По мнению Блевинса, такова риторика Трампа, что «унижает» украинского президента.

«Это не предвещает ничего хорошего накануне этого исторического саммита, который должен пройти в пятницу», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал ожидания от переговоров с Владимиром Путиным, которые состоятся в эту пятницу на Аляске.

Сама встреча Трампа с Путиным в Аляске запланирована на 15 августа.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский имеет разрешение на продолжение войны и ликвидацию всех, но ему нужно одобрение, чтобы осуществить обмен территориями.

