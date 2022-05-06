"Не видим ответов на созданные Россией угрозы": Зеленский заявил, что пока не видит окончания войны

"Не видим ответов на созданные Россией угрозы": Зеленский заявил, что пока не видит окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии признаков быстрого завершения войны, в частности, такого желания не видно с российской стороны.

Глава государства подчеркнул, что Украина стремится добиться победы в войне как можно скорее, восстановить свою территориальную целостность и начать восстановление разрушенного имущества, в том числе за средства, конфискованные у России.

Об этом Зеленский сказал во время выступления на виртуальном мероприятии, проведенном институтом политики Chatham House для обсуждения войны.

"Сегодня уже 72-й день полномасштабной войны, и мы пока не видим ее окончания. Не видим и не чуствуем желания российской стороны. Как не видим и исчерпывающих ответов на все созданные Россией угрозы", – сказал украинский президент.

"Не было ни дня с 24 февраля, чтобы я и вся наша команда не проводили переговоры для получения необходимого оружия, для согласования необходимых санкций против России, для организации необходимого сотрудничества, чтобы фиксировать и расследовать военные преступления. Не было ни дня с начала жестокой блокады Мариуполя российской армией (это один из примеров), чтобы мы не пытались найти дипломатическое решение по спасению людей и организации гуманитарных коридоров", — добавил Зеленский.

Он проинформировал, что государство контактирует со всеми, кто может предоставить Украине финансовую поддержку. В частности, уже начали готовить масштабный план восстановления для Украины, "поскольку не сомневаемся в том, что нам все же удастся отстоять нашу независимость".

В то же время Зеленский заявил, что в течение месяцев "мы говорим об одних и тех же вещах". Например, о нефтяном эмбарго против России, о блокировании всего банковского сектора государства-террориста.

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"В течение месяцев боремся за достаточное снабжение оружием. И я благодарен тем государствам, которые помогают нам с первых дней постоянно, ежедневно. Потому что они правильно оценили угрозу. Но, к сожалению, не все государства так оценили. Даже сейчас не все так оценивают. Большинство спровоцированных Россией вызовов и угроз так и не получили исчерпывающих ответов. Вот что главное. Следовательно, нужны новые инструменты, нужно искать их постоянно. Новая решительность. То, что может остановить не только Россию, но и любого потенциального агрессора", – подчеркнул украинский лидер.

Напомним, в этой же речи Зеленский заявил, что Украина может полностью прекратить переговоры с Россией, и причиной тому станет убийство пленных мирных жителей и военных.

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