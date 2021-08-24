"Не видим возможности": в МИД России ответили на приглашение Зеленского присоединиться к Крымской платформе

"Не видим возможности": в МИД России ответили на приглашение Зеленского присоединиться к Крымской платформе

Накануне участники Крымской платформы признали действия России надругательством над верховенством права.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила на предложение президента Украины Владимира Зеленского присоединиться к Крымской платформе. Захарова отвергла приглашение.

Об этом Захарова сказала 24 августа, цитирует ее слова пропагандистское издание "ТАСС".

"В итоговой декларации саммита содержится призыв к Российской Федерации присоединиться к участию в деятельности Крымской платформы. Мы не видим для себя возможности участия в данном политическом действии из-за его циничной антироссийской направленности", — заявила она и от имени российской стороны пригласила иностранных партнеров в Крым, несмотря на то, что он незаконно оккупирован Россией.

Напомним, Россия — оккупант — это признано странами, которые подписали декларацию первой Крымской платформы. Историческое событие произошло 23 августа в Киеве. В столицу Украины съехались многочисленные делегации. И все присутствующие на саммите заявили, что Крым — это Украина.

На восьмой год незаконной оккупации, украинский Крым наконец получил свою международную площадку. Первым шагом стал первый саммит Крымской платформы, который состоялся 23 августа в Киеве. Символично, что именно в этот день в 1939 году Советский союз и нацистская Германия заключили Пакт Молотова-Риббентропа, ставший прологом к Второй мировой войне. И именно Россия почти 70 лет после ее окончания впервые перекроила карту Европы, оккупировав Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Россию принять участие в Крымской платформе, чтобы совместно выработать пути деоккупации незаконно аннексированного полуострова.

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