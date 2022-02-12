Не видят признаков вторжения в Украину: у Макрона рассказали детали его разговора с Путиным

Говорили президенты 1,4 часа.
В Елисейском дворце рассказали детали разговора президента Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Reuters.
У Макрона говорят, что во время состоявшегося 12 февраля телефонного разговора Путин ничего не сказал, что указывало бы на подготовку к вторжению в Украину.
"Мы не видим в словах президента Путина никаких признаков того, что он собирается перейти к наступлению. Однако мы очень бдительны и внимательны к российской (военной) позиции, чтобы избежать худшего", - заявил официальный представитель французского президента.
Как сообщалось, Макрон поговорил по телефону с Путиным. Разговор длился 1,4 часа, сообщили в Елисейском дворце. Отмечается, что основная тема переговоров – это напряженность вокруг Украины.
После разговора с Путиным Макрон поговорил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В частности, в ходе разговора речь шла о "путях активизации мирного процесса в рамках "нормандского формата" и ТКГ".
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