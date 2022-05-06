"Не воевал, не погибал": Подоляк показал, что власти РФ отвечают родителям "пропавшего" экипажа крейсера "Москва"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал документ, поступивший родителям одного из срочников, служившего на крейсере "Москва". Там говорится, что крейсер не участвовал в "военной операции", а парень пропал без вести.

По словам Подоляка, в то же время в России генералы готовят к отправке на войну новую партию военных.

Об этом советник руководителя ОП написал в Сети 6 мая.

"Один из главных российских пропагандистских мифов – "русские своих не бросают". Еще как бросают! Бросают, забывают, теряют, сжигают, вычеркивают из истории. Вот и отец срочника (!), который служил на крейсере "Москва", до сих пор не может узнать о судьбе сына. Одна из тысяч брошенных", – говорится в сообщении Подоляка.

"Не воевал, не погибал, просто исчез – разводят руками российские генералы, готовя к отправке в Украину новую партию смертников. Ни почестей, ни славы, ни выплат, ни медалей. Кто погиб, тот проиграл, кто выжил – остался калекой с клеймом позора на всю жизнь. Родина (РФ) бросит всегда", – добавил советник главы ОП.

Один из главных пропагандистских мифов – русские своих не бросают. Еще как бросают! Бросают, забывают, теряют, сжигают, вычеркивают из истории. Вот и отец срочника (!), служившего на крейсере «Москва», до сих пор не может узнать о судьбе сына. Один из тысяч брошенных. (1/2) pic.twitter.com/lB0XrNletf – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 6, 2022

Напомним, 13 апреля украинские противокорабельные ракеты "Нептун" подбили флагман ЧФ РФ, ракетный крейсер "Москва" и он затонул. Сначала Москва не хотела официально признавать этот факт и заявляла, что на борту возник пожар, но крейсер вроде бы еще в состоянии плавучести. Однако через два дня все же пришлось признать, что "Москва" затонула.

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