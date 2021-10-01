Не восприняли всерьез: американских военных не испугала гиперзвуковая ракета КНДР

Они считают, что она не будет угрозой для США

В США военные изучив сообщения об испытании в КНДР гиперзвуковой ракеты, решили, что подобное вооружение – не угроза для территории США.

Об этом заявил глава Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерал ВВС США Глен Ван Херк, - пишет "Интерфакс".

"Я так понимаю, что разведсообщество все еще оценивает заявления КНДР об испытаниях гиперзвуковой ракеты. По моим оценкам, гиперзвуковое оружие, которое, по утверждениям КНДР, там испытали, не будет угрозой для США", - заметил американский военачальник на брифинге в Пентагоне.

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Заметим, что власти КНДР называют разработку гиперзвуковой ракеты одной из пяти первоочередных задач на текущую пятилетку и отмечают, что ее реализация "продвигается вперед".

До этого в распоряжении Пхеньяна не было оружия такого типа.

КНДР ранее провела пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Снаряды пролетели при высоте полета 60 и более километров. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика утром во вторник, 28 сентября, выпустила по меньшей мере одну нераспознанную ракету в сторону Японского моря.

До этого — 11 и 12 сентября — Северная Корея провела пуски крылатых ракет большой дальности. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал случившееся провокацией. В ответ Пхеньян выступил с его критикой.

Разведка США заявила о новой серьезной угрозе – баллистической ракете, которую испытывают в КНДР

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