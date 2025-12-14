«Не войной»: Портников объяснил, как Путин хочет завоевать Украину

Диктатор Путин / © Associated Press

Путин отдает себе отчет, что не способен завоевать Украину военным путем, однако убежден, что может достичь своей цели из-за экономической и политической деградации украинского общества.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал журналист Виталий Портников.

Комментируя идею решения территориального вопроса через референдум, он подчеркнул, что такие инициативы могут быть направлены, прежде всего, на внутреннюю дестабилизацию Украины.

«О идее решения территориального вопроса через референдум, я думаю, что мы находимся в ситуации, когда это, скорее всего, предлагается для дестабилизации ситуации в Украине», — отметил Портников.

По его словам, диктатор Путин заинтересован в том, чтобы украинские власти согласились на возможность территориальных изменений и проведения соответствующих референдумов, ведь это способно расколоть общество.

«Путину нужно согласование нашей власти на возможность территориальных изменений и на проведение референдума по таким территориальным изменениям, чтобы это возмутило одну часть общества», — пояснил журналист.

В то же время, по его словам, другую часть граждан могут успокаивать аргументами о скором прекращении боевых действий.

«Другое — заставило радоваться, что не будет войны: „какая разница, на каких условиях, главное, чтобы не стреляли“», — заметил Портников.

По его мнению, такая логика создает опасную основу для внутреннего противостояния.

«И это, в принципе, неплохая основа для гражданского конфликта», — подчеркнул он.

Журналист также подчеркнул, что Кремль параллельно реализует сценарий экономического истощения Украины.

По словам Портникова, для достижения экономической деградации Путин прилагает значительные усилия, в том числе из-за атак на энергетическую инфраструктуру.

«Для экономической деградации Путин тоже многое делает, прилагает серьезные усилия, как вы видите, темная Одесса», — отметил он.

Он предположил, что попытки разрушить украинскую энергетику будут продолжаться и дальше.

«Я думаю, что будет еще прилагаться немало усилий для разрушения украинской энергетики, мы же это прекрасно понимаем», — сказал журналист.

В то же время Портников обратил внимание на ограниченные возможности России в этом направлении.

«Вы видите, он разрушает подстанции, но не может лишить украинцев электроэнергии, потому что не может уничтожить атомные электростанции», — пояснил он.

Однако, по его словам, удары по подстанциям имеют серьезные последствия, ведь их восстановление крайне сложно.

«Он разрушает подстанции, которые очень тяжело восстанавливаются в этом сезоне. Это одна идея», — подчеркнул Портников.

Другой составляющей этой стратегии, по его оценке, есть общественное возмущение.

«Другая идея — общественное возмущение, чтобы Украинское государство согласилось с тем, что должно выносить на референдум, потому что для многих людей это может быть недопустимо», — подытожил журналист.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники выражают серьезную обеспокоенность тем, что Россия может использовать новое мирное соглашение по завершению войны в Украине, достигнутое при посредничестве США, как повод для повторного вторжения на территорию Донбасса.

Мы ранее информировали, что президент США провел напряженный телефонный разговор с лидерами Германии, Франции и Британии, во время которого он призвал их заставить украинского президента согласиться на значительные территориальные потери и ограничение численности армии.