- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1933
- Время на прочтение
- 1 мин
Не время просить Путина о перемирии: Трамп назвал способ закончить войну
Американский президент пообещал действовать жестко, если возникнет такая необходимость.
Президент США Дональд Трамп считает, что сейчас не время просить российского президента Владимира Путина о перемирии в войне в Украине.
Об этом он сказал журналистам перед возвращением в США после официального визита в Великобританию на борту президентского самолета Air Force One.
«Нужно еще больше снизить цены на нефть. Если это удастся — война закончится», — предположил Трамп.
Американский президент также пообещал действовать жестко, если возникнет такая необходимость.
Ранее в этот же день президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что сможет заставить Россию закончить войну, снизив цены на нефть.
Напомним, во время визита в Великобританию американский президент признался, что считал, что благодаря «личным взаимоотношениям» с президентом РФ Владимиром Путиным он сможет легко закончить войну, однако это оказалось не так.
«Он меня подвел. Он меня действительно подвел», — заявил Трамп, имея в виду российского президента.
Президент США неоднократно призывал Европу прекратить покупать российскую нефть. По его словам европейские санкции против РФ недостаточно жесткие, чтобы заставить Москву прекратить военные действия в Украине.