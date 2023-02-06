Не все кадровые ротации наберут голоса — Железняк об изменениях в Кабмине

Народный депутат Ярослав Железняк продолжает рассказывать об изменениях в правительстве.

Об этом он написал в сообщении социальной сети.

Однако официально данная информация еще не подтверждена.

"Есть обоснованное чувство, что на ближайшем заседании не все кадровые ротации наберут голоса", — говорится в сообщении.

Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил об изменениях в кадровой политике в Министерстве обороны.

По его словам, в частности, Алексей Резников вроде бы переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества в рамках правительства.

Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что новым министром обороны вместо Алексея Резникова может стать глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

К тому же, ранее Резников прокомментировал слухи о своей отставке. Мол, никто не вечен в кресле.

Также Резников не планирует возглавлять другое министерство. Мол, это стало новостью.

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