Не все кадровые ротации наберут голоса — Железняк об изменениях в Кабмине

Нардеп анонсировал кадровые изменения в правительстве.
Народный депутат Ярослав Железняк продолжает рассказывать об изменениях в правительстве.
Об этом он написал в сообщении социальной сети.
Однако официально данная информация еще не подтверждена.
"Есть обоснованное чувство, что на ближайшем заседании не все кадровые ротации наберут голоса", — говорится в сообщении.
Ранее глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия заявил об изменениях в кадровой политике в Министерстве обороны.
По его словам, в частности, Алексей Резников вроде бы переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества в рамках правительства.
Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что новым министром обороны вместо Алексея Резникова может стать глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
К тому же, ранее Резников прокомментировал слухи о своей отставке. Мол, никто не вечен в кресле.
Также Резников не планирует возглавлять другое министерство. Мол, это стало новостью.
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