Не все прошло плохо: Ермак о влиянии "звонка Путина" на встречу с Трампом

Андрей Ермак / © ТСН

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа 17 октября не была провальной, хотя Киев и не получил всех решений «здесь и сейчас».

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, разговор заложил фундамент для дальнейшей работы, а главным достижением стала фиксация общей позиции по переговорам.

Ермак не согласился с оценкой того, что встреча президентов прошла плохо. В то же время он признал, что на ход диалога повлияли внешние факторы.

«Да, мы не получили всех решений, на которые рассчитывали здесь и сейчас: звонок Путина, несомненно, сыграл свою роль», — сказал Ермак.

Он подчеркнул, что это был «не спринт за мгновенными победами, а скорее закладка фундамента для дальнейшей работы».

Ключевым результатом разговора в Вашингтоне, по словам главы ОП, стала фиксация общей стратегической позиции Украины и США.

«Главное, что разговор завершился фиксацией общей стратегической позиции государств — любые переговоры и, как следствие, прекращение огня, возможны только с привязкой к текущей линии столкновения», — подчеркнул он.

Ермак заверил, что диалог между Киевом и Вашингтоном продолжается, но предупредил, что не стоит ждать мгновенных результатов от каждого разговора.

«Это не значит, что он всегда должен приносить стопроцентный результат… Иногда для получения результата, кроме усилий, нужно очень много времени», — добавил глава Офиса президента.

Напомним, в FT написали о новых предложениях Трампа в адрес Зеленского.

Так, на встрече в Вашингтоне в пятницу, 17 октября, президент США Дональд Трамп якобы призвал Владимира Зеленского принять условия Путина.

«Если Путин этого захочет, он уничтожит вас», — процитировал источник вероятные слова Трампа.