«Не всем будем довольны»: в Кремле сделали заявление об изменениях в мирном плане

В Москве предполагают, мол, им может многое не понравиться в "скорректированном" плане по Украине.

Кремль. / © Associated Press

Москва пока не видела «отредактированные версии» мирного плана США по войне в Украине. Однако в РФ предполагают, что им может многое не понравиться.

Об этом заявил помощник президента-диктатора Российской Федерации Юрий Ушаков.

"Москва должна увидеть, что произошло с теми "бумажками" США относительно мирного урегулирования в Украине после контактов Вашингтона с европейцами и Киевом", - нагло высказался представитель Кремля.

По его словам, то, что США согласовывают с Украиной и Европой «должно быть показано нам». Это, грозит Ушаков», «вызовет ответную реакцию».

"Я думаю, что мы тоже не всем будем довольны", - высказался он.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в мирных предложениях Украины есть территориальные уступки. По его словам, в предложениях, которые Киев послал Штатам, «в первую очередь, речь идет о том, на какие территориальные уступки Украина готова пойти».

Издание Le Monde со ссылкой на источники отмечает, что Украина готова пойти на сложную территориальную уступку, согласившись на создание демилитаризованной зоны на Донбассе в рамках нового мирного плана. В Европе это решение было поддержано, рассматривая его как способ остановить почти четыре года войны.

