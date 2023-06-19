Не вступление в НАТО: Столтенберг рассказал, что дадут Украине решения на предстоящем саммите

По словам главы Альянса, сейчас продолжается украинское контрнаступление, и чем больше территорий смогут освободить ВСУ, тем "сильнее будет их сторона за столом переговоров".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что предстоящие решения стран-членов на саммите в Вильнюсе приблизят Украину к Альянсу.

Об этом Столтенберг заявил на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает официальный сайт НАТО.

Генсек Альянса сообщил, что июльский вильнюсский саммит изложит видение будущего Украины как независимого, демократического члена евроатлантической семьи.

Также читайте Полшага к НАТО: как Запад саботирует предоставление Украине гарантий безопасности и членство в Альянсе в страхе перед Путиным

Члены НАТО обсудят на этой встрече стремление Украины к членству. Страны-члены блока работают над многолетним пакетом помощи для Киева и созданием нового Совета Украина-НАТО. Цель Совета – проведение совместных консультаций по вопросам безопасности, представляющих взаимный интерес.

"Решения, которые мы примем в Вильнюсе, приблизят Украину к НАТО", — заверил Столтенберг.

Столтенберг – о контрнаступлении ВСУ

Генсек НАТО также подчеркнул, что на сегодняшний день мир сталкивается с самой сложной в плане безопасности средой для нынешнего поколения в связи с полномасштабной войной России против Украины.

"В прошлом году президент Путин направил сотни тысяч военных в Украину, что повлекло смерть и разрушения. Украина имеет право освободить свою землю. И сейчас идет контрнаступление. Чем больше земли смогут освободить украинцы, тем сильнее будет их сторона за столом переговоров", – заявил Столтенберг.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но справедливый мир не может означать замораживание конфликта и принятие соглашения, продиктованного Россией", – подчеркнул он.

Генсек Альянса в очередной раз отметил, что НАТО не является стороной конфликта, однако поддерживает право Украины на самозащиту, закрепленное в Уставе ООН.

Что "светит" Украине на саммите НАТО

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что на саммите НАТО 11-12 июля в Вильнюсе Украина может рассчитывать на гарантии безопасности, но не на получение официального приглашения к членству в Альянсе.

Отвечая на вопрос о перспективе членства Украины в НАТО, Столтенберг выделил практический и политический элемент этого процесса. Практическим элементом должен стать "всеобъемлющий пакет помощи и многолетняя программа, которая поможет перейти от доктрин советской эпохи к доктрине и оборудованию стандартов НАТО". А политическим – создание Совета Украина-НАТО: "Мы приблизим Украину к НАТО в политическом плане".

Издание The New York Times информировало, что Столтенберг предлагал президенту США Джо Байдену, чтобы Украина не проходила стандартную процедуру для претендентов на членство (речь идет об освобождении Украины от выполнения ПДЧ). Однако впоследствии сам Байден заявил, что выступает против упрощенных условий для вступления Украины в Альянс.

В ожидании июльского саммита НАТО в Вильнюсе: что обещают Украине

Читайте также: