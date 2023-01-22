"Не выкручиваем руки и не уговариваем": в Белом доме прокомментировали переговоры с Германией по Leopard

Рассказывая о результатах встречи в Рамштайне, координатор стратегической коммуникации Белого дома по вопросам национальной безопасности и обороны Джон Кирби заявил, что в вопросе предоставления танков Украине «Германия проходит через свой собственный процесс по танкам Leopard».

Об этом пишет "Голос Америки".

«Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, который их устраивают. И это решать в Германии», – подчеркнул Кирби.

«Мы знаем, что Германия работает над собственным процессом по танкам Leopard, которые являются великолепными танками, очень мощными, не потребуют от украинцев чрезмерного количества подготовки, если Германия захочет двигаться в этом направлении. Но этот вопрос является ключевым. Это решение Германии», – добавил он.

Заметим, что Германия увеличила свои вклады, которые она начала делать еще в начале войны. По словам Кирби, она является одним из ведущих в мире финансовых доноров Украины с точки зрения именно финансовой помощи и союзники это «высоко ценят».

«Мы считаем, что важно, чтобы каждая нация, которая может поддержать Украину в ее защите, делала это сейчас. Одной из критических потребностей Вооруженных сил Украины этой зимой и, вероятно, весной будет бронетехника. Из-за видов боевых действий, которые они ведут на Донбассе, которые могут включать танки, но не обязательно, хотя украинцы нуждаются в дополнительных танках», – резюмировал Кирби.

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Ситуация с передачей Украине танков Leopard

Отметим, что еще до встречи в Рамштайне американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Писториусом не смогли договориться о передаче Украине танков Leopard 2.

Также в немецком Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине Leopard 1 и Leopard 2 из-за того, что несколько фракций выступили против.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что танки немецкого производства соглашаются передать Польшу, Финляндию, Португалию, Испанию, однако на это необходимо согласие от государства, имеющего права на эту технику, – от Германии.

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