- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 199
- Время на прочтение
- 1 мин
"Не вынесу плохое соглашение на референдум": Зеленский сделал заявление о мире и выборах
Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы не примут невыгодное мирное соглашение, а идея референдума или выборов во время войны исходит от РФ.
Президент Владимир Зеленский не готов выносить на голосование украинцев “плохое мирное соглашение”, даже если речь идет о потенциальном референдуме или выборах. В то же время, саму идею проведения выборов во время войны он прямо связывает с позицией Москвы.
Об этом он рассказал The Atlantic.
«Я не думаю, что мы должны выносить плохое соглашение на референдум», — подчеркнул президент.
Отдельно Зеленский заметил, что тема проведения выборов во время войны активно продвигается именно российской стороной. По его словам, Москва заинтересована в смене власти в Украине.
«Идея выборов во время войны происходит от россиян, потому что они хотят избавиться от меня», — сказал он.
Напомним, украинский президент также раскрыл, при каком условии возможны разговоры о территориях с Россией.
В частности, Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу и поддержку мирных инициатив США, подчеркнув, что Украина не является препятствием для завершения войны. Однако подчеркнул, что нельзя проводить мирные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории РФ или Белоруссии.