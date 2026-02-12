"Не вынесу плохое соглашение на референдум": Зеленский сделал заявление о мире и выборах

Зеленский: не стоит ставить на референдум невыгодное мирное соглашение / © Getty Images

Реклама

Президент Владимир Зеленский не готов выносить на голосование украинцев “плохое мирное соглашение”, даже если речь идет о потенциальном референдуме или выборах. В то же время, саму идею проведения выборов во время войны он прямо связывает с позицией Москвы.

Об этом он рассказал The Atlantic.

«Я не думаю, что мы должны выносить плохое соглашение на референдум», — подчеркнул президент.

Реклама

Отдельно Зеленский заметил, что тема проведения выборов во время войны активно продвигается именно российской стороной. По его словам, Москва заинтересована в смене власти в Украине.

«Идея выборов во время войны происходит от россиян, потому что они хотят избавиться от меня», — сказал он.

Напомним, украинский президент также раскрыл, при каком условии возможны разговоры о территориях с Россией.

В частности, Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к диалогу и поддержку мирных инициатив США, подчеркнув, что Украина не является препятствием для завершения войны. Однако подчеркнул, что нельзя проводить мирные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории РФ или Белоруссии.