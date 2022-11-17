Не задекларировал имущество на 1,7 млн: САП сообщила о подозрении нардепу

В декларации депутат "забыл" указать о 2 автомобилях, которыми он пользовался, а также о доходе его гражданской жены.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила подозрение действующему народному депутату, не задекларировавшему свое имущество на сумму 1,7 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

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В декларации за 2020 год народный депутат не указал 2 автомобиля, которыми он пользовался и на праве собственности принадлежат его близким родственникам. Также нардеп не указал доход его гражданской жены на сумму почти 95 тыс. грн.

В общей сложности сумма незадекларированного имущества более чем в 786 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц.

Эта информация подтвердилась материалами проверки Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и результатами расследования детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Имя депутата САП не указывает. По информации проекта Радио Свобода "Схемы", речь идет о депутате от фракции "Батькивщина" Михаиле Волынце, но официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Пацкан подал в отставку после подозрения НАБУ.

Напомним, что в Киеве судья отказалась подавать декларацию "по религиозным убеждениям".

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