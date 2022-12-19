Не заметил последнюю ступеньку на трапе и получил букет: как Лукашенко встречал диктатора Путина

В понедельник, 19 декабря, в Минск на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко прибыл российский диктатор Путин.

Об этом пишут российские и белорусские пропагандисты.

Еще при выходе из самолета на трапе с Путиным произошел конфуз — он не заметил последнюю ступеньку и перепрыгнул ее.

Встречали диктатора девушки с хлебом-солью и Лукашенко с сыном Николаем. Во время этого Путину подарили букет цветов, что стало поводом для шуток о "сладкой парочке".

Путин впервые с 2019 года посетил Беларусь. Раньше только Лукашенко ездил в Москву.

Также белорусские пропагандисты решили еще раз сделать из Путина "мачо" и публикуют, как "бункерный" якобы передал белорусским девушкам, которые его встречали "воздушный поцелуй". Известно, что кортежи Путина и Лукашенко уже прибыли в Минск во дворец Независимости, где диктаторы будут проводить переговоры.

Приезд Путина в Минск: подробности

Российский диктатор прибыл в Минск в сопровождении истребителей. Также для конспирации в воздух были подняты еще три российских правительственных борта. Вероятно, Путин всерьез опасается за свою жизнь.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко считает, что Путин своим визитом хочет подчеркнуть, насколько для него важно участие Беларуси в войне против Украины.

Военный эксперт Олег Жданов и некоторые западные аналитики считают, что Путин будет убеждать Лукашенко вступить в войну против Украины.

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