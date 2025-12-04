"Не желательно": премьер Бельгии сделал громкое заявление о поражении России в войне

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер / © Associated Press

Когда-то война в Украине прекратится, но Россия никогда ее не проиграет. Даже не желательно, чтобы страна с ядерным оружием проиграла войну и стала полностью нестабильной.

Такое мнение высказал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, отвечая на вопрос главного редактора издания La Libre Дориана де Меюса.

Де Вевер считает, что после завершения войны государство-агрессор должно самостоятельно отказаться от всех своих активов или их части. Однако политик также высказал мнение, что Россия не проиграет в войне с Украиной. Более того, политик назвал поражение России в войне «нежелательным».

«Когда-нибудь эта война прекратится. Но Россия никогда не проиграет эту войну. Даже не желательно, чтобы страна с ядерным оружием проиграла войну и стала полностью нестабильной. Это даже не в наших интересах. Поэтому это иллюзия, что когда-то мы вернем замороженные активы, потому что Россия проиграет войну и будет вынуждена их отдать», — высказался бельгийский премьер.

Он также обратил внимание на угрозы со стороны России тем, что в случае конфискации ее активов, Бельгия «будет чувствовать это до самой вечности».

«Я думаю, что это по-русски означает, что они рассматривают возможность отправить нас в вечность. Мы уже видим приближающиеся дроны, поэтому не стоит этого бояться, но говорить, что это неважно, это не так. Они могут осуществить контрконфискации в России… Все заводы бельгийцев в России они заберут», — предположил де Вевер.

Он добавил, что потом уязвимыми к контрконфискации могут стать и все другие страны Европы, которые согласились с решением о конфискации российских активов.

«Суды в России начнут нас судить», — добавил глава правительства Бельгии.

Напомним, ранее де Вевер в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен заявил, что план ЕС об использовании замороженных российских государственных активов для финансирования Украины является «принципиально ошибочным» и может поставить под угрозу заключение мирного соглашения.

Заметим, что накануне ЕС представил пакет предложений для долгосрочной поддержки Украины в течение 2026-2027 годов. Предлагаются два механизма финансирования: заимствования ЕС под гарантии бюджета и «репарационный кредит» с использованием остатков средств в финучреждениях, где хранятся замороженные активы РФ. Пакет содержит предохранители от возможной российской мести, включая механизм солидарности для защиты европейских институтов и запрет возвращать замороженные активы России до выплаты репараций. Предложения еще должны одобрить Европарламент и Совет ЕС, а лидеры стран планируют обсудить их на саммите 18-19 декабря.