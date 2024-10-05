"Не знаю, будет ли это мирно": Байден предупредил о возможных намерениях Трампа, если ему не понравится результат выборов в США

Байден не уверен, что выборы пройдут мирно.
Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что предстоящие президентские выборы могут не пройти мирно. По его словам, риторика Дональда Трампа может привести к "опасному" результату.
Об этом пишет Washington Post.
"Я уверен, что они будут свободные и честные. Я не знаю, будут ли они мирными. То, что сказал Трамп, и то, что он сказал в прошлый раз, когда ему не понравился результат выборов, было очень опасно”, — заявил Байден.
Он также упомянул об отказе кандидата в вице-президенты Трампа, сенатора Джей Ди Венса, признать проигрыш бывшего президента на выборах 2020 года.
Напомним, Байден сделал новое заявление об Украине.
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