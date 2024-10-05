"Не знаю, будет ли это мирно": Байден предупредил о возможных намерениях Трампа, если ему не понравится результат выборов в США

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен тем, что предстоящие президентские выборы могут не пройти мирно. По его словам, риторика Дональда Трампа может привести к "опасному" результату.

Об этом пишет Washington Post.

"Я уверен, что они будут свободные и честные. Я не знаю, будут ли они мирными. То, что сказал Трамп, и то, что он сказал в прошлый раз, когда ему не понравился результат выборов, было очень опасно”, — заявил Байден.

Он также упомянул об отказе кандидата в вице-президенты Трампа, сенатора Джей Ди Венса, признать проигрыш бывшего президента на выборах 2020 года.

Напомним, Байден сделал новое заявление об Украине.

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