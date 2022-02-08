"Не знаю, о чем вы": Макрон отрицает, что говорил с Путиным о "финляндизации" Украины

"Не знаю, о чем вы": Макрон отрицает, что говорил с Путиным о "финляндизации" Украины

По словам французского лидера, он никогда не применял такой термин в отношении Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг информацию французских СМИ о вероятности "финляндизации" Украины как одной из тем его разговора с российским президентом.

Об этом он заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 8 февраля, во время брифинга.

"Вы говорите о "финляндизации" Украины. Я не знаю, о чем вы. Я такого не слышал. Я говорил в другом контексте. Что мы не можем прекратить политику "открытых дверей" НАТО, потому что для многих стран это будет проблемой, в частности для Финляндии". Но в отношении Украины я никогда не применял такой термин", — сказал он.

Напомним:

Французская газета Le Figaro сообщила, что в самолете в Москву президент Франции Эммануэль Макрон сказал нескольким журналистам, что среди идей для обсуждения есть возможность так называемой "финляндизации" Украины — согласия на фактическое ограничение украинского суверенитета и в частности украинского права на участие в определенных оборонных или политических союзах. "Путин хочет основополагающих изменений в политике НАТО. Необходимо найти решение, чтобы регион безопасности НАТО сосуществовал с Россией. Соответствующим элементом является неприсоединение Украины к НАТО", — якобы сказал Макрон.

Как известно, Финляндия, подвергшаяся нападению Советского Союза в 1939 году, защитилась от полной оккупации, но была вынуждена согласиться с потерей территорий, а после Второй мировой войны ей была навязана политика неприсоединения и другие ограничения. Только после развала СССР Финляндия в 1995 году присоединилась к Европейскому Союзу и теперь отмечает, что имеет право вступить в НАТО.

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