«Не звонит, не пишет»: Зеленский рассказал, как Федоров исчез из его жизни

Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Facebook/Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время почти не поддерживает связь с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, длительно входившим в его команду.

Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами.

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По словам Зеленского, в последнее время они не общались, а о местонахождении Федорова он знает только из посторонних источников.

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«Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был, и, как говорится, не звонит, не пишет», — коротко прокомментировал президент.

Где сейчас Михаил Федоров — что известно

Напомним, в конце августа стало известно, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров уехал за границу, потому что получил новую должность. Отныне он советник по оборонным инновациям для Министерства обороны Италии и будет помогать стране внедрять современные военные технологии.

По информации «Радио Свобода», Михаил Федоров вроде бы выехал на встречу в Вашингтон. Ранее сообщалось, что он планировал визит в США для поиска финансирования новых оборонных проектов.

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