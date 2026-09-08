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ТСН в социальных сетях

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Политика
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«Не звонит, не пишет»: Зеленский рассказал, как Федоров исчез из его жизни

По словам Владимира Зеленского, в последнее время он не общался с экс-министром Михаилом Федоровым. Он иронически заявил, что тот «не звонит и не пишет».

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Владимир Зеленский и Михаил Федоров

Владимир Зеленский и Михаил Федоров / © Facebook/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время почти не поддерживает связь с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым, длительно входившим в его команду.

Об этом глава государства сказал во время беседы с журналистами.

По словам Зеленского, в последнее время они не общались, а о местонахождении Федорова он знает только из посторонних источников.

«Честно говоря, давно его не видел, не слышал. Знаю, что он где-то за границей был, и, как говорится, не звонит, не пишет», — коротко прокомментировал президент.

Где сейчас Михаил Федоров — что известно

Напомним, в конце августа стало известно, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров уехал за границу, потому что получил новую должность. Отныне он советник по оборонным инновациям для Министерства обороны Италии и будет помогать стране внедрять современные военные технологии.

По информации «Радио Свобода», Михаил Федоров вроде бы выехал на встречу в Вашингтон. Ранее сообщалось, что он планировал визит в США для поиска финансирования новых оборонных проектов.

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