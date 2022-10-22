Небензя убежал с заседания Совбеза ООН, чтобы не слышать выступления украинского постпреда

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом пишет Укринформ.

Это он сделал, по его словам, чтобы не слышать выступления постпреда Украины Сергея Кислицы.

В ответ последний отреагировал на побег Небензи.

Украинский постпред надеется, что вскоре России вообще не будет в Совете Безопасности ООН, где он незаконно занимает место СССР как постоянного члена этого органа.

«Я сожалею, что Совет Безопасности все еще вынужден слушать этого представителя, поскольку единственное, что он сделал за почти восемь месяцев вторжения — это обманул ложь за ложью. На каждом заседании. О каждом аспекте агрессивной войны, которую заказал его хозяин в феврале», — заметил Кислица.

Он также зацитировал российского постпреда, уверяющего, что «целью специальной военной операции России не является оккупация Украины или причинение вреда местному населению» и что она «не влияет на критически важную гражданскую инфраструктуру».

Однако в результате целенаправленных российских атак, начиная с 24 февраля 2022 года, украинские правоохранители зафиксировали повреждение или разрушение 51 412 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, что ранее Кислица призвал представителей Ирана в ООН выяснить, принимает ли Иран участие в войне России против Украины. "Почему ваше правительство убивает мирных жителей в Киеве? Как мириться с этим?" – поинтересовался он.

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