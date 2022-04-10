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Небоеспособность российских войск и появление новой "Чернобаевки": пять главных событий ночи 10 апреля 2022

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Небоеспособность российских войск и появление новой "Чернобаевки": пять главных событий ночи 10 апреля 2022

Getty Images

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять главных событий ночи:

  • Около четверти российских войск, которые были привлечены во время вторжения в Украину, "фактически небоеспособны" из-за больших потерь, плохой материально-технической базы и технических условий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника. Читать дальше –>
  • Украинские военные нанесли удар по скоплению сил российских оккупантов на аэродроме в Мелитополе. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину. Читать дальше –>
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 430 военнослужащих, из них 55 – посмертно. Читать дальше –>
  • Канада отправит несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, желающих уехать из Европы. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает The Washington Post. Читать дальше –>
  • Руководитель "Энергоатома" Петр Котин посетил один из участков Рыжего леса, где русские военные рыли окопы и пытались строить фортификационные сооружения. Как говорится в сообщении "Энергоатома", на этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния. Читать дальше –>

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