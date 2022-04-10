Небоеспособность российских войск и появление новой "Чернобаевки": пять главных событий ночи 10 апреля 2022

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять главных событий ночи:
- Около четверти российских войск, которые были привлечены во время вторжения в Украину, "фактически небоеспособны" из-за больших потерь, плохой материально-технической базы и технических условий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейского чиновника. Читать дальше –>
- Украинские военные нанесли удар по скоплению сил российских оккупантов на аэродроме в Мелитополе. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину. Читать дальше –>
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 430 военнослужащих, из них 55 – посмертно. Читать дальше –>
- Канада отправит несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, желающих уехать из Европы. Об этом рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает The Washington Post. Читать дальше –>
- Руководитель "Энергоатома" Петр Котин посетил один из участков Рыжего леса, где русские военные рыли окопы и пытались строить фортификационные сооружения. Как говорится в сообщении "Энергоатома", на этом месте были зафиксированы аномально высокие показатели радиационного состояния. Читать дальше –>