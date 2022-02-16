"Небольшие ротации, но это не отвод": Зеленский о ситуации на границах с Россией

"Небольшие ротации, но это не отвод": Зеленский о ситуации на границах с Россией

По его словам, подобные ротации украинская сторона видела и на пике российских учений в 2021 году.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российская сторона проводит ротации войск возле украинской границы.

Об этом глава государства заявил 16 февраля во время телемарафона национального единства.

"О ситуации на границах с Россией, Беларусью и на контактной линии. Ситуация, контролируемая военными, не видим изменений, видим скопление войск, небольшие ротации, но это не отвод. Не нужно делать предварительные выводы", — отметил Зеленский.

По его словам, подобные ротации украинская сторона видела и на пике российских учений в 2021 году.

"Я бы не делал предварительных выводов. Не надо делать выводов относительно мощной деэскалации именно 16 числа. Радоваться рано, но происходит то, что мы видели, что видела наша разведка. Это глаза, которым я доверяю. Отвод будем констатировать, когда это произойдет", – добавил президент.

Напомним:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что на границе Украины находятся российские военные силы, готовые к вторжению. Генсек НАТО назвал российские войска у границ Украины самым большим сосредоточением сил в Европе со времен холодной войны.

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