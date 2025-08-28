"Небудьте наивными по отношению к Путину": генсек НАТО прокомментировал удары России по Киеву

Марк Рютте / © Associated Press

Этой ночью Россия совершила очередную атаку на Украину. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «не стоит быть наивными по отношению к Владимиру Путину».

Об этом сообщает NATO in Ukraine.

«Невинные мирные граждане и гражданская инфраструктура снова были под обстрелом в результате российских атак на Украину», — подчеркнул он.

Представительство НАТО в Украине выразило искренние соболезнования жертвам и их семьям, а также поддержку международным коллегам, представительствам Европейского Союза и Британского Совета в Украине, также пострадавшим от обстрела.

Напомним, сегодня Киев пережил трагическую атаку. В результате российского удара в столице Украины погибли уже 19 человек.

В результате массированной атаки в столице горели жилые дома и объекты инфраструктуры в разных районах. В частности, произошли удары по пятиэтажке ракетами в Дарницком районе. Полностью уничтожен третий подъезд этого дома.

Известно, что во время ночной атаки россияне нанесли удар по зданию Европейского Союза в Киеве. В результате обстрела повреждена миссия ЕС в Украине. Это прямое нарушение Венской конвенции, поскольку атака была направлена против дипломатов.