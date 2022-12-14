"Нечего сказать ни людям, ни элите": Климкин высказался об отказе Путина от пресс-конференции

Не будет от диктатора и послания в Госдуму.
Президент-диктатор РФ Владимир Путин отказался от ежегодной пресс-конференции по итогам года и послания в Государственную Думу, потому что нечего сказать.
Такое мнение в интервью "НВ" высказал эксминистр иностранных дел Павел Климкин.
Дипломат подчеркнул, что в Кремле неожиданно отменили традиционные события и для народа, и для элит.
"Отменили пресс-конференцию, но обратите внимание, что также отменили послание в Госдуму. Зачем пресс-конференция? Чтобы морочить головы людям, которые там постоянно и так делают. А вот послание — это послание российской элите. И получается, что нечего сказать ни людям, ни элите. Вот такой очень простой вывод", — подчеркнул Климкин.
Напомним, 12 декабря спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что большой пресс-конференции президента к Новому году "не планируется". Вероятно, Путин найдет возможность поговорить с пропагандистами РФ, предположил пресс-секретарь диктатора.
В разведке Великобритании считают, что глава Кремля мог пойти на такой шаг из-за опасений, что придется отвечать на вопросы, касающиеся начавшейся войны в Украине.
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