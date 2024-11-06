Нечего терять?: может ли Байден в конце каденции предоставить Украине дальнобойное оружие

По словам Портникова, думать, что президент Байден раньше чего-то не позволял, а сейчас это сделает – достаточно наивное видение политики.

Действующий глава Белого дома США Джо Байден будет оставаться у власти до 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация избранного президента Дональда Трампа.

Может ли завершающий свою политическую карьеру Байден предоставить Украине дальнобойное оружие и разрешение бить им по территории РФ, на что не решался ранее, объяснил украинский журналист Виталий Портников в эфире "Радио Свобода".

Также читайте РФ не рада победе Трампа: что Кремлю не удалось достичь на выборах в США

"Я не думаю, что когда Администрация (Байдена – Ред.) занята передачей дел (команде избранного президента – Ред.), она принимает какие-то критические решения, которые не принимала до этого. Причем, не согласовывая это с людьми, которым она передает дела. По идее, какие-то критические вещи должны согласовываться. Если ты принимаешь решение на годы и идешь, за это будет отвечать твой преемник", – говорит Портников.

Журналист отметил, что крупнейшим наследием президентства Байдена является то, что по состоянию на сегодняшний день США впервые за многие годы прямо не вовлечены в ни один военный конфликт.

"Когда речь идет об американском оружии, всегда существует красная линия в представлениях американских политиков. Которая может привести к прямому столкновению с РФ. Путин с этим исправно играет. Думать, что президент Байден раньше чего-то не позволял, а сейчас это сделает – достаточно наивное видение о политике", – говорит он.

Ранее Джо Байден объяснил, почему его страна не разрешает использование дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ. Он считает, что удары, к примеру, по Москве не будут иметь смысла.

Напомним, что Дональд Трамп, скорее всего, станет 47-м президентом США. Согласно сообщениям американских СМИ, он получил 279 голосов избирателей, из 270 необходимых для победы в Белом доме во второй раз.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.